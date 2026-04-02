Ensisheim

Mélodies françaises et airs d’opéra

Place de l’Eglise Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 21:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Soirée lyrique et romantique par les élèves des classes de chant d’Aude ROTHENBURGER accompagnés au piano par Anne BREZOVSKI. 0 .

Place de l’Eglise Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 14 20 47

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English :

L’événement Mélodies françaises et airs d’opéra Ensisheim a été mis à jour le 2026-05-20 par Centre Haut-Rhin Ensisheim