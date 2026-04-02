Mélodies françaises et airs d’opéra Ensisheim
Mélodies françaises et airs d’opéra Ensisheim vendredi 26 juin 2026.
Ensisheim
Mélodies françaises et airs d’opéra
Place de l’Eglise Ensisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 21:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Soirée lyrique et romantique par les élèves des classes de chant d’Aude ROTHENBURGER accompagnés au piano par Anne BREZOVSKI. 0 .
Place de l’Eglise Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 14 20 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mélodies françaises et airs d’opéra Ensisheim a été mis à jour le 2026-05-20 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
À voir aussi à Ensisheim (Haut-Rhin)
- Spectacle Les Lustiga Wetzknupa sont de retour Ensisheim 27 mai 2026
- Spectacle Le conte qui n’existe pas ! Ensisheim 3 juin 2026
- Marché Paysan Ensisheim 5 juin 2026
- Murder Party Crazy Hawaï Ensisheim 5 juin 2026
- Marche gourmande Ensisheim 7 juin 2026