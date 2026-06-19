Les Sablo’Folies Tournois de Beach Volley Ensisheim samedi 27 juin 2026.

Ensisheim

Les Sablo’Folies Tournois de Beach Volley

Rue de la Gare Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Le grand rendez-vous beach volley de l’été

Le plateau sportif est composé cette année de 12 terrains de sable

LES SABLO’FOLIES REVIENNENT 25ème ÉDITION

Le sable d’Ensisheim va de nouveau vibrer pour LE rendez-vous beach volley de l’été !

Rendez-vous les 27 & 28 juin 2026 pour un week-end 100% sport, soleil et bonne humeur

Le plateau sportif est composé cette année de 12 terrains de sable

Tournois

• 3×3 Masculin & Féminin

• 4×4 Mixte

• 4×4 Mixte Loisirs

• 4×4 Mixte M13/M15

NOUVEAUTÉ 2026 le 4×4 Mixte Loisirs fait son arrivée !

Une formule fun et accessible à tous pour jouer entre amis, en famille ou entre collègues dans une ambiance 100% détente

* Restauration & buvette tout le week-end

* Musique tout au long de la journée

* Récompenses pour les meilleures équipes

* Inscriptions ouvertes jusqu’au 26 juin 2026 ! .

Rue de la Gare Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est ensisheimvbc@gmail.com

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English :

The big beach volleyball event of the %E9t%E9

This year’s sports complex features 12 sand courts

L’événement Les Sablo’Folies Tournois de Beach Volley Ensisheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Centre Haut-Rhin Ensisheim