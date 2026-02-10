Ensisheim

Fêtons ensemble l’arrivée de l’été en chanson

Square Henri Dunant Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28 13:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Les Voix de l’Ill et les Voix liées vous accueilleront en pleine nature, à l’ombre des magnifiques érables pour un apéritif concert.

Chantons ensemble et partageons le verre de l’amitié ! 0 .

Square Henri Dunant Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 14 20 47

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English :

L’événement Fêtons ensemble l’arrivée de l’été en chanson Ensisheim a été mis à jour le 2026-05-21 par Centre Haut-Rhin Ensisheim