Fêtons ensemble l’arrivée de l’été en chanson Ensisheim
Fêtons ensemble l’arrivée de l’été en chanson Ensisheim dimanche 28 juin 2026.
Ensisheim
Fêtons ensemble l’arrivée de l’été en chanson
Square Henri Dunant Ensisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28 13:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Les Voix de l’Ill et les Voix liées vous accueilleront en pleine nature, à l’ombre des magnifiques érables pour un apéritif concert.
Chantons ensemble et partageons le verre de l’amitié ! 0 .
Square Henri Dunant Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 14 20 47
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English :
L’événement Fêtons ensemble l’arrivée de l’été en chanson Ensisheim a été mis à jour le 2026-05-21 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
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