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Fêtons ensemble l’arrivée de l’été en chanson Ensisheim

Fêtons ensemble l’arrivée de l’été en chanson Ensisheim

Fêtons ensemble l’arrivée de l’été en chanson Ensisheim dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Square Henri Dunant

Ville : 68190 Ensisheim

Département : Haut-Rhin

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0

Ensisheim

Fêtons ensemble l’arrivée de l’été en chanson

Square Henri Dunant Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28 13:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Les Voix de l’Ill et les Voix liées vous accueilleront en pleine nature, à l’ombre des magnifiques érables pour un apéritif concert.

Chantons ensemble et partageons le verre de l’amitié ! 0  .

Square Henri Dunant Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 14 20 47 

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English :

L’événement Fêtons ensemble l’arrivée de l’été en chanson Ensisheim a été mis à jour le 2026-05-21 par Centre Haut-Rhin Ensisheim

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