Marché Paysan

Place de l’Eglise Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-02 17:00:00

fin : 2026-10-02 20:00:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-05-07 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02

Le marché paysan a lieu tous les 1ers vendredis du mois, d’avril à octobre Sauf avril & mai jours fériés, donc marché ramené au 1er jeudi du mois.

Les producteurs locaux s’installent sur la place de l’Église à Ensisheim pour vendre leurs produits frais et artisanaux.

17h à 20h

Sauf en juin, juillet et août jusqu’à 21h

Des animations différentes et gratuites sont programmées chaque mois.

Retrouvez au marché une buvette, une ambiance musicale guinguette assurée par l’association d’accordéonistes d’Ensisheim ainsi que de délicieuses tartes flambées proposées par d’autres associations locales.

En outre: un foodtruck différent sera présent chaque mois.

Venez partager un moment de convivialité autour du marché paysan ! 0 .

Place de l’Eglise Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 97 40

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English :

L’événement Marché Paysan Ensisheim a été mis à jour le 2026-03-18 par Centre Haut-Rhin Ensisheim