Ensisheim

Les Foulées de l’Ill

Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Les Foulées de l’Ill vous proposent, sur un parcours plat et aux bords de l’Il, un Semi Marathon seul ou en relais et un 10km. Et aussi un 5km en courant ou en marchant (au profit de l’Arc en ciel de Bernard, association d’aide contre le cancer).

9 communes seront traversées Niederhergheim, Oberhergheim, Biltzheim, Niederentzen, Oberentzen, Munwiller, Meyenheim, Réguisheim, Ensisheim.

Au programme

9h00 Semi Marathon seul ou en duo (au départ de Niederhergheim) Délai maximal 2h45

9h30 10 km (au départ de Munwiller) Délai maximal 1h30

11h15 5 km rose (au départ de Réguisheim) Délai maximal 1h00

Toutes les arrivées se font à Ensisheim, avec une navette de bus à réserver lors de l’inscription pour retourner sur votre lieu de départ.

Chaque participant recevra une médaille finisher. .

Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est contact@agence-teamcom.fr

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English :

L’événement Les Foulées de l’Ill Ensisheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Centre Haut-Rhin Ensisheim