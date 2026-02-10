Les Foulées de l’Ill Ensisheim
Les Foulées de l’Ill Ensisheim dimanche 11 octobre 2026.
Ensisheim
Les Foulées de l’Ill
Ensisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 12:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Les Foulées de l’Ill vous proposent, sur un parcours plat et aux bords de l’Il, un Semi Marathon seul ou en relais et un 10km. Et aussi un 5km en courant ou en marchant (au profit de l’Arc en ciel de Bernard, association d’aide contre le cancer).
9 communes seront traversées Niederhergheim, Oberhergheim, Biltzheim, Niederentzen, Oberentzen, Munwiller, Meyenheim, Réguisheim, Ensisheim.
Au programme
9h00 Semi Marathon seul ou en duo (au départ de Niederhergheim) Délai maximal 2h45
9h30 10 km (au départ de Munwiller) Délai maximal 1h30
11h15 5 km rose (au départ de Réguisheim) Délai maximal 1h00
Toutes les arrivées se font à Ensisheim, avec une navette de bus à réserver lors de l’inscription pour retourner sur votre lieu de départ.
Chaque participant recevra une médaille finisher. .
Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est contact@agence-teamcom.fr
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English :
L’événement Les Foulées de l’Ill Ensisheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
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