Informations pratiques

Oradour-sur-Vayres

Foire de Noël

Site des Chapelles Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 09:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Venez préparer les fêtes agréablement avec une jolie foire de Noël, voir le Père Noël, et dénicher des cadeaux pour vous ou pour vos proches ! .

Site des Chapelles Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 27 69 06

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English : Foire de Noël

L’événement Foire de Noël Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Ouest Limousin