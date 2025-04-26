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Foire de Noël Oradour-sur-Vayres

dimanche 29 novembre 2026 · Oradour-sur-Vayres

Foire de Noël Oradour-sur-Vayres

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Site des Chapelles
Ville
87150 Oradour-sur-Vayres
Département
Haute-Vienne
Tarif

Oradour-sur-Vayres

Foire de Noël

Site des Chapelles Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 09:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :
2026-11-29

Venez préparer les fêtes agréablement avec une jolie foire de Noël, voir le Père Noël, et dénicher des cadeaux pour vous ou pour vos proches !   .

Site des Chapelles Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 27 69 06 

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English : Foire de Noël

L’événement Foire de Noël Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Ouest Limousin

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