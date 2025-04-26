AGENDA · Oradour-sur-Vayres
Foire de Noël Oradour-sur-Vayres
dimanche 29 novembre 2026 · Oradour-sur-Vayres
Informations pratiques
Oradour-sur-Vayres
Foire de Noël
Site des Chapelles Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 09:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Venez préparer les fêtes agréablement avec une jolie foire de Noël, voir le Père Noël, et dénicher des cadeaux pour vous ou pour vos proches ! .
Site des Chapelles Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 27 69 06
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English : Foire de Noël
L’événement Foire de Noël Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Ouest Limousin
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