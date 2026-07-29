Foire de Pau: Forum des associations Parc des expositions Pau

Informations pratiques

Pau

Foire de Pau: Forum des associations

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le Forum des Associations de la Ville de Pau, avec plus de 180 forces vives du monde de la culture, de l’éducation, des loisirs, de la solidarité… Celles et ceux qui vont vivre la cité se présentent et se retrouvent autour de nombreuses animations et initiations ouvertes à tous .

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 01 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire de Pau: Forum des associations

L’événement Foire de Pau: Forum des associations Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau