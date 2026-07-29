Foire de Pau: Habitat, Services, Shopping et Loisirs Parc des expositions Pau

Informations pratiques

Pau

Foire de Pau: Habitat, Services, Shopping et Loisirs

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

LE BON ENDROIT POUR LA BONNE AFFAIRE, LA BONNE IDEE OU LE BON CONSEIL!

La Foire reste avant tout un formidable lieu de rencontres entre le public et près de 150 entreprises, commerçants et artisans qui offrent un large panel de solutions pour améliorer la vie quotidienne.

Habitat, rénovation, décoration, mobilité, bien-être, loisirs, équipements, shopping… en quelques heures, chacun peut comparer les offres, trouver de bonnes adresses, découvrir les nouveautés et concrétiser ses projets. .

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 01 50

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English : Foire de Pau: Habitat, Services, Shopping et Loisirs

L’événement Foire de Pau: Habitat, Services, Shopping et Loisirs Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau