Foire de Pau: Habitat, Services, Shopping et Loisirs Parc des expositions Pau
vendredi 11 septembre 2026 · Parc des expositions · Pau
Informations pratiques
Pau
Foire de Pau: Habitat, Services, Shopping et Loisirs
Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
LE BON ENDROIT POUR LA BONNE AFFAIRE, LA BONNE IDEE OU LE BON CONSEIL!
La Foire reste avant tout un formidable lieu de rencontres entre le public et près de 150 entreprises, commerçants et artisans qui offrent un large panel de solutions pour améliorer la vie quotidienne.
Habitat, rénovation, décoration, mobilité, bien-être, loisirs, équipements, shopping… en quelques heures, chacun peut comparer les offres, trouver de bonnes adresses, découvrir les nouveautés et concrétiser ses projets. .
Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 01 50
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English : Foire de Pau: Habitat, Services, Shopping et Loisirs
L’événement Foire de Pau: Habitat, Services, Shopping et Loisirs Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau
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