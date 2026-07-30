Foire de Pau: LE GRAND VIDE-PLACARD DE LA RENTRÉE Parc des expositions Pau

Informations pratiques

Pau

Foire de Pau: LE GRAND VIDE-PLACARD DE LA RENTRÉE

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Parce que la 2èmevie donnée aux objets est une vraie tendance de consommation, 140 emplacements permettront aux particuliers de vendre (et/ou acheter) sans intermédiaire vêtements, vélos, jeux, livres, objets de décoration ou matériel de loisirs dans un esprit économique et convivial. .

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 01 50

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English : Foire de Pau: LE GRAND VIDE-PLACARD DE LA RENTRÉE

L’événement Foire de Pau: LE GRAND VIDE-PLACARD DE LA RENTRÉE Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau