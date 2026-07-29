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Foire de Pau: Les talents de l’année Parc des expositions Pau

dimanche 13 septembre 2026 · Parc des expositions · Pau

Foire de Pau: Les talents de l’année Parc des expositions Pau

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Parc des expositions
Adresse
7 Avenue de la Résistance
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Foire de Pau: Les talents de l’année

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Le Radio Crochet réservé aux amateurs continuera à animer le dimanche après-midi avec ses nombreux concurrents. Votez en direct aux côtés du jury pour votre chanteur(se) préféré(e) et gagnez jusqu’à 500 € de cadeaux.   .

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 01 50 

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English : Foire de Pau: Les talents de l’année

L’événement Foire de Pau: Les talents de l’année Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau

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