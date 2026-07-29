Foire de Pau Parc des expositions Pau

Informations pratiques

Pau

Foire de Pau

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

La Foire de Pau se tient chaque année au Parc des Expositions (boulevard Champetier‑de‑Ribes), rassemblant des centaines d’exposants (habitat, gastronomie, artisanat, innovations) autour d’animations, démonstrations et spectacles.

Le grand rendez-vous familial, festif et gratuit de la rentrée revient du 11 au 13 septembre avec une

ambition simple offrir trois jours de découvertes, de convivialité… et d’activités en tous genres ! .

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 01 50

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English : Foire de Pau

L’événement Foire de Pau Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau