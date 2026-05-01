Foire de printemps à Livernon Livernon
Foire de printemps à Livernon Livernon dimanche 10 mai 2026.
Livernon
Foire de printemps à Livernon
Livernon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Vide-greniers lors de la Journée festive à Livernon organisée par l'association Animations Livernonaises mêlant littérature, produits régionaux, artisanat, exposition florale
Vide-greniers lors de la Journée festive à Livernon organisée par l'association Animations Livernonaises mêlant littérature, produits régionaux, artisanat, exposition florale. Un rendez-vous convivial et varié autour des savoir-faire et de la culture locale.
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Livernon 46320 Lot Occitanie +33 6 89 27 14 18
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English :
Garage sale during the Festive Day in Livernon organized by the association Animations Livernonaises mixing literature, regional products, crafts, floral exhibition
L’événement Foire de printemps à Livernon Livernon a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Figeac
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