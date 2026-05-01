Livernon

Foire de printemps à Livernon

Livernon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Vide-greniers lors de la Journée festive à Livernon organisée par l'association Animations Livernonaises mêlant littérature, produits régionaux, artisanat, exposition florale

Vide-greniers lors de la Journée festive à Livernon organisée par l'association Animations Livernonaises mêlant littérature, produits régionaux, artisanat, exposition florale. Un rendez-vous convivial et varié autour des savoir-faire et de la culture locale.

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Livernon 46320 Lot Occitanie +33 6 89 27 14 18

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English :

Garage sale during the Festive Day in Livernon organized by the association Animations Livernonaises mixing literature, regional products, crafts, floral exhibition

L’événement Foire de printemps à Livernon Livernon a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Figeac