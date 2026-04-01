FOIRE DE PRINTEMPS PRÉ COMMUN ET HALLE Boussens

Boussens

FOIRE DE PRINTEMPS

PRÉ COMMUN ET HALLE 1 Place de la Mairie Boussens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

La Foire de Printemps de Boussens vous attend dimanche 19 avril de 10h à 18h !

Profitez d’un marché artisanal avec près de 50 exposants et de nombreuses animations ferme pédagogique, musique, concours de pétanque, danses occitanes, tombola, food trucks et buvette. .

PRÉ COMMUN ET HALLE 1 Place de la Mairie Boussens 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 6 36 97 50 05 boussensdanslevent@gmail.com

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English :

The Boussens Spring Fair awaits you on Sunday, April 19 from 10 a.m. to 6 p.m.!

L’événement FOIRE DE PRINTEMPS Boussens a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE