Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Foire de printemps Place de l’église Chapelle-Voland

Foire de printemps Place de l’église Chapelle-Voland samedi 9 mai 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Le bourg

Ville : 39140 Chapelle-Voland

Département : Jura

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Chapelle-Voland

Foire de printemps

Place de l’église Le bourg Chapelle-Voland Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 08:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Foire de printemps avec 40 exposants sur le site. Restauration et buvette sur place.
Organisée par EDL.   .

Place de l’église Le bourg Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 79 03 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire de printemps

L’événement Foire de printemps Chapelle-Voland a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme JurAbsolu

À voir aussi à Chapelle-Voland (Jura)