Foire de printemps Place de l’église Chapelle-Voland

Chapelle-Voland

Foire de printemps

Place de l’église Le bourg Chapelle-Voland Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 08:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Foire de printemps avec 40 exposants sur le site. Restauration et buvette sur place.

Organisée par EDL. .

Place de l’église Le bourg Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 79 03 52

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English : Foire de printemps

L’événement Foire de printemps Chapelle-Voland a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme JurAbsolu