Foire de printemps Place de l’église Chapelle-Voland
Foire de printemps Place de l’église Chapelle-Voland samedi 9 mai 2026.
Chapelle-Voland
Foire de printemps
Place de l’église Le bourg Chapelle-Voland Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 08:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Foire de printemps avec 40 exposants sur le site. Restauration et buvette sur place.
Organisée par EDL. .
Place de l’église Le bourg Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 79 03 52
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English : Foire de printemps
L’événement Foire de printemps Chapelle-Voland a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme JurAbsolu
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