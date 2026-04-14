Chapelle-Voland

Vente de pizza

Chapelle-Voland Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Vente de pizzas de l’APE, sur commande, à l’épicerie du village. .

Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté lesenfantsdelachpale@hotmail.com

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English : Vente de pizza

L’événement Vente de pizza Chapelle-Voland a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu