Concours de pétanque Stade municipale Chapelle-Voland
Concours de pétanque Stade municipale Chapelle-Voland dimanche 19 juillet 2026.
Chapelle-Voland
Concours de pétanque
Stade municipale Rue du Stade Chapelle-Voland Jura
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 13:00:00
fin : 2026-07-19 22:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Concours de pétanques
En Doublettes
Organisé par L’Union Sportive de Chapelle-Voland
Inscription à partir de 13H00
Début des Parties 14H00
INSCRIPTION 8 € Par DOUBLETTES
MISES + 50 %
BUFFET BUVETTE .
Stade municipale Rue du Stade Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 33 47 26 guillaumep39@free.fr
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Chapelle-Voland a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu
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