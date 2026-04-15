Concours de pétanque Stade municipale Chapelle-Voland

Chapelle-Voland

Concours de pétanque

Stade municipale Rue du Stade Chapelle-Voland Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 13:00:00

fin : 2026-07-19 22:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Concours de pétanques

En Doublettes

Organisé par L’Union Sportive de Chapelle-Voland

Inscription à partir de 13H00

Début des Parties 14H00

INSCRIPTION 8 € Par DOUBLETTES

MISES + 50 %

BUFFET BUVETTE .

Stade municipale Rue du Stade Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 33 47 26 guillaumep39@free.fr

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Chapelle-Voland a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu