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Concours de pétanque Stade municipale Chapelle-Voland

Concours de pétanque Stade municipale Chapelle-Voland dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Stade municipale

Adresse : Rue du Stade

Ville : 39140 Chapelle-Voland

Département : Jura

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chapelle-Voland

Concours de pétanque

Stade municipale Rue du Stade Chapelle-Voland Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 13:00:00
fin : 2026-07-19 22:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Concours de pétanques
En Doublettes
Organisé par L’Union Sportive de Chapelle-Voland

Inscription à partir de 13H00
Début des Parties 14H00

INSCRIPTION 8 € Par DOUBLETTES
MISES + 50 %
BUFFET BUVETTE   .

Stade municipale Rue du Stade Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 33 47 26  guillaumep39@free.fr

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Chapelle-Voland a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu

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