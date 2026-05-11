Fête de la musique Route du Bourg Chapelle-Voland

Chapelle-Voland

Fête de la musique

Route du Bourg Place de l’église Chapelle-Voland Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique avec du jazz manouche par Sébastien Felix et Tony El Flaco, puis fin de soirée avec DJ Romaric. .

Route du Bourg Place de l’église Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 79 03 52 jacou.franchecomte@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Chapelle-Voland a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme JurAbsolu