Argy

Foire de printemps et brocante

Argy Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 06:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le comité des fêtes vous invite à sa foire de printemps et brocante dans les rues du bourg.

Emplacement gratuit pour la brocante et sas de réservation, placement suivant les arrivées. Animation, manège. Repas champêtre moules frites, sandwichs et buvette. .

Argy 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 84 14 87

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English :

The Comité des fêtes invites you to its spring fair and flea market in the streets of the village.

L’événement Foire de printemps et brocante Argy a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY