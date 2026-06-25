Informations pratiques

Portes-en-Valdaine

Foire d’été Portes en Valdaine

Portes en Valdaine Portes-en-Valdaine Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Venez découvrir la foire d’été ! Profitez de nombreuses animations pour les enfants et partez à la rencontre de créateurs et artisans locaux pour vivre une journée inoubliable.

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Portes en Valdaine Portes-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 92 59 35 julien.carlat@hotmail.fr

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English :

Come discover the summer fair! Enjoy a variety of activities for kids and meet local artists and artisans for an unforgettable day.

L’événement Foire d’été Portes en Valdaine Portes-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-06-25 par Montélimar Tourisme Agglomération