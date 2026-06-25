Foire d’été Portes en Valdaine Portes-en-Valdaine
samedi 8 août 2026 · Portes-en-Valdaine
Informations pratiques
Portes-en-Valdaine
Foire d’été Portes en Valdaine
Portes en Valdaine Portes-en-Valdaine Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Venez découvrir la foire d’été ! Profitez de nombreuses animations pour les enfants et partez à la rencontre de créateurs et artisans locaux pour vivre une journée inoubliable.
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Portes en Valdaine Portes-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 92 59 35 julien.carlat@hotmail.fr
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English :
Come discover the summer fair! Enjoy a variety of activities for kids and meet local artists and artisans for an unforgettable day.
L’événement Foire d’été Portes en Valdaine Portes-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-06-25 par Montélimar Tourisme Agglomération
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