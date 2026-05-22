Portes-en-Valdaine

Troc tricot et couture

Salle des Associations Portes-en-Valdaine Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association Les Portes du vivre ensemble organise cette journée d’échange de tissus, patrons, laines, catalogues…

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Salle des Associations Portes-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 39 45 96

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English :

The association Les Portes du vivre ensemble organizes this day of exchange of fabrics, patterns, wools, catalogs…

L’événement Troc tricot et couture Portes-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-05-22 par Montélimar Tourisme Agglomération