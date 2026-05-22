Troc tricot et couture Portes-en-Valdaine
Troc tricot et couture Portes-en-Valdaine samedi 19 septembre 2026.
Portes-en-Valdaine
Troc tricot et couture
Salle des Associations Portes-en-Valdaine Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association Les Portes du vivre ensemble organise cette journée d’échange de tissus, patrons, laines, catalogues…
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Salle des Associations Portes-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 39 45 96
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English :
The association Les Portes du vivre ensemble organizes this day of exchange of fabrics, patterns, wools, catalogs…
L’événement Troc tricot et couture Portes-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-05-22 par Montélimar Tourisme Agglomération