Foire exposition

Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-28

1 250 m2 de chapiteaux accueillant de nombreux exposants.

Ameublement, aménagement de la maison, menuiserie intérieure et extérieure.

Chauffage-climatisation, énergie nouvelle, viticulteurs etc.

Présentation de véhicules neufs et occasions.

Grand vide grenier dans les rues de St Loup (le samedi).

Grande braderie dans les rue de St Loup le Dimanche et Lundi.

Fête Foraine les 3 jours.

Restaurant de la FOIRE et buvette les 3 jours. .

Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire exposition

L’événement Foire exposition Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2026-02-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)