FOIRE LUSITANIENNE LAC DE LA RAMÉE Tournefeuille vendredi 12 juin 2026.

Tournefeuille

FOIRE LUSITANIENNE

LAC DE LA RAMÉE 21 Chemin de Larramet Tournefeuille Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

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Pendant 3 jours, la culture portugaise est à l’honneur.

À travers des concerts, des exposants, des artisans ou des gastronomes vous pouvez voyager au Portugal. .

LAC DE LA RAMÉE 21 Chemin de Larramet Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 50 85 50 dd.31@apf.asso.fr

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English :

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L’événement FOIRE LUSITANIENNE Tournefeuille a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE