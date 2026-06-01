FOIRE LUSITANIENNE LAC DE LA RAMÉE Tournefeuille
FOIRE LUSITANIENNE LAC DE LA RAMÉE Tournefeuille vendredi 12 juin 2026.
Tournefeuille
FOIRE LUSITANIENNE
LAC DE LA RAMÉE 21 Chemin de Larramet Tournefeuille Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
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Pendant 3 jours, la culture portugaise est à l’honneur.
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LAC DE LA RAMÉE 21 Chemin de Larramet Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 50 85 50 dd.31@apf.asso.fr
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English :
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L’événement FOIRE LUSITANIENNE Tournefeuille a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE