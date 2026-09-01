Foire mensuelle Châtillon-sur-Indre
vendredi 18 septembre 2026 · Châtillon-sur-Indre
Informations pratiques
Châtillon-sur-Indre
Foire mensuelle
Châtillon-sur-Indre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 07:00:00
fin : 2026-11-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-10-16 2026-11-20 2026-12-18
Chaque vendredi, le cœur de Châtillon-sur-Indre s’anime avec son marché hebdomadaire, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de produits locaux et d’ambiance conviviale.
Vous y trouverez un large choix de fruits et légumes de saison, cueillis avec soin par des producteurs locaux. Les étals regorgent également de fromages artisanaux, de charcuteries savoureuses, de pains et pâtisseries faites maison, ainsi que de spécialités régionales qui raviront vos papilles. .
Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 75 44
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English :
A gourmet showcase of a region, the market is the place to be where you can share a good time of conviviality and stroll along the alleys.
L’événement Foire mensuelle Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Châtillonnais en Berry
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