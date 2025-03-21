Visite du donjon, Office de Tourisme, Châtillon-sur-Indre

Informations pratiques

Visite du donjon 19 et 20 septembre Office de Tourisme Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Situé au cœur de Châtillon-sur-Indre, le majestueux donjon, commandité par Henri II Plantagenêt au XIIᵉ siècle, témoigne de la puissance de cette dynastie anglo-angevine. Ces visites offrent une immersion captivante dans l’histoire médiévale, permettant de découvrir une architecture militaire remarquable et d’imaginer la vie quotidienne de l’époque. N’hésitez pas à gravir les 142 marches pour accéder à la terrasse supérieure d’où l’on jouit d’un vaste panorama sur la basse-cour du château Pierre de La Broce, l’église Notre-Dame, la ville de Châtillon-sur-Indre et la vallée de l’Indre, de Palluau-sur-Indre à Bridoré.

Office de Tourisme 5 Place du Vieux-Château 36700 Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire 02 54 38 74 19 https://berry-touraine-valdeloire.com/

Situé au cœur de Châtillon-sur-Indre, le majestueux donjon, commandité par Henri II Plantagenêt au XIIᵉ siècle, témoigne de la puissance de cette dynastie anglo-angevine.

©Mairie de Châtillon-sur-Indre