Vidéo Patrimoine architectural local, Château de Châtillon-sur-Indre, Châtillon-sur-Indre
samedi 19 septembre 2026 · Château de Châtillon-sur-Indre · Châtillon-sur-Indre
Informations pratiques
Vidéo Patrimoine architectural local 19 et 20 septembre Château de Châtillon-sur-Indre Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
A la Micro-Folie, visionnez en continu un siècle du château en images.
Château de Châtillon-sur-Indre Place du Vieux Château 36700 Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire http://www.chatillon-sur-indre.fr Le Château de Châtillon-sur-Indre est un ensemble monumental d’importance, situé au centre de la ville
dont il constitue le cœur. Il se compose de deux entités associées : un donjon formé d’une tour maîtresse du XIIe siècle entourée d’une chemise annulaire, et une enceinte castrale comprenant plusieurs corps de bâtiments disposés autour d’une cour centrale. Parmi ces bâtiments, le logis est incontestablement le plus imposant. Il fut construit
par Pierre de La Broce, chambellan et favori du roi Philippe III le Hardi, à qui la châtellenie de Châtillon fut attribuée
en 1274.
Au fil des siècles, le logis fit l’objet de plusieurs remaniements et rajouts : escalier rampe sur rampe au XVe siècle, porte monumentale et pavillon de liaison au XVIIe siècle. Parking à emplacements PMR disponible
A la Micro-Folie, visionnez en continu un siècle du château en images.
Christophe Girault
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