Exposition « Trésors d’art sacré, photographies d’Anthony Perrot », Office de Tourisme, Châtillon-sur-Indre
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme · Châtillon-sur-Indre
Informations pratiques
Exposition « Trésors d’art sacré, photographies d’Anthony Perrot » 19 et 20 septembre Office de Tourisme Indre
Visite libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette exposition retrace 15 ans de collaboration entre le photographe Anthony Perrot et le Centre François Garnier, à travers un florilège de photographies réalisées pour différents ouvrages consacrés au patrimoine religieux, en Centre-Val de Loire et au-delà…
En cette année de célébration du centenaire de la photographie, l’exposition s’attache également à mettre en valeur cette pratique artistique comme « révélatrice de patrimoine », à travers des clichés anciens issus du fonds documentaire du Centre François Garnier.
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Cette exposition retrace 15 ans de collaboration entre le photographe Anthony Perrot et le Centre François Garnier.
©ARPR-CFG/Anthony Perrot
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