Exposition « Trésors d’art sacré, photographies d’Anthony Perrot », Office de Tourisme, Châtillon-sur-Indre

Informations pratiques

Exposition « Trésors d’art sacré, photographies d’Anthony Perrot » 19 et 20 septembre Office de Tourisme Indre

Visite libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition retrace 15 ans de collaboration entre le photographe Anthony Perrot et le Centre François Garnier, à travers un florilège de photographies réalisées pour différents ouvrages consacrés au patrimoine religieux, en Centre-Val de Loire et au-delà…

En cette année de célébration du centenaire de la photographie, l’exposition s’attache également à mettre en valeur cette pratique artistique comme « révélatrice de patrimoine », à travers des clichés anciens issus du fonds documentaire du Centre François Garnier.

Office de Tourisme 5 Place du Vieux-Château 36700 Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire 02 54 38 74 19 https://berry-touraine-valdeloire.com/

Cette exposition retrace 15 ans de collaboration entre le photographe Anthony Perrot et le Centre François Garnier.

©ARPR-CFG/Anthony Perrot