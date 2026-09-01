Foire mensuelle, le 3ème jeudi du mois Imphy
jeudi 17 septembre 2026 · Imphy
Informations pratiques
Imphy
Foire mensuelle, le 3ème jeudi du mois
Place des Martyrs Imphy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 08:00:00
fin : 2027-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-17 2027-01-21 2027-02-18 2027-03-18 2027-04-15 2027-05-20 2027-06-17 2027-07-15
Rendez-vous mensuel attirant quelques exposants en tout genre alimentation (fruits, légumes, saucissons…), vêtements, chaussures, bric à brac etc. .
Place des Martyrs Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 95 00 mairie@ville-imphy.fr
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English : Foire mensuelle, le 3ème jeudi du mois
L’événement Foire mensuelle, le 3ème jeudi du mois Imphy a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Sud Nivernais
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