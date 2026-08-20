Visite libre de la cuisine du château, ses extérieurs, le parc et les écuries de Prye, Château de Prye, Imphy

Informations pratiques

Visite libre de la cuisine du château, ses extérieurs, le parc et les écuries de Prye 19 et 20 septembre Château de Prye Nièvre

3€50/personne, gratuit pour les adhérents de l’AACEPP et les -18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un itinéraire est proposé dès l’entrée du domaine de Prye grâce à un questionnaire ludique sur l’architecture et l’histoire du château et écuries. Un salon de thé éphémère est proposé dans la cuisine et vou spouvez vous installer dans la cour du château pour une pause-café/goûter! les écuries inaugurées en 1888 ont bénéficié d’une importante restauration depuis mai 2024 grâce à la Mission bern/Loto du Patrimoine. La DRAC et des mécènes. Venez admirer cette belle restauration hors norme!

Château de Prye 58160 La Fermeté Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté http://www.chateaudeprye.com https://www.facebook.com/chateaudeprye/?fref=ts Ce domaine classé au titre des Monuments historiques a été dessiné à la fin du XIXe siècle par Édouard André, et compte des écuries dont les boxes sont lambrissés de marbre. Entrée sur la D18.

Un itinéraire est proposé dès l’entrée du domaine de Prye grâce à un questionnaire ludique sur l’architecture et l’histoire du château et écuries. Un salon de thé éphémère est proposé dans la cuisine…

©chateaudeprye