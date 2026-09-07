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Concert Baroque « Fête et Musique à la cour de Marie Casimire Sobieska à Rome », Château de Prye, Imphy

samedi 19 septembre 2026 · Château de Prye · Imphy

Concert Baroque « Fête et Musique à la cour de Marie Casimire Sobieska à Rome », Château de Prye, Imphy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château de Prye
Adresse
58160 La Fermeté
Ville
58160 Imphy
Département
Nièvre
Tarif
(tarifs non-adhérents AACEPP et adhérents AACEPP) : Concert (non-adhérent) 25€ (adhérent) 20€ Concert avec apéritif (non-adh.) 30€ (adhérent) 20€ (apéritif offert) Concert, apéritif et dîner (non-adh.) 60€ (adhérent) 50€

Concert Baroque « Fête et Musique à la cour de Marie Casimire Sobieska à Rome » Samedi 19 septembre, 19h00 Château de Prye Nièvre

(tarifs non-adhérents AACEPP et adhérents AACEPP) :
Concert (non-adhérent) 25€ (adhérent) 20€
Concert avec apéritif (non-adh.) 30€ (adhérent) 20€ (apéritif offert)
Concert, apéritif et dîner (non-adh.) 60€ (adhérent) 50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Marie Casimire de La Grange d’Arquian, propriétaire de Prye au XVIIème siècle est devenue reine de Pologne par son mariage avec Jean III Sobieski. Veuve, elle a passé quinze ans à Rome avant de revenir en France pour séjourner au château de Blois jusqu’à sa mort en 1716. L’Ensemble di Giardino composée de musiciennes essentiellement polonaises résidant à Rome sont à l’origine du festival international ‘Sobieska’ et présentent des œuvres de Dominico Scarlati et Giovanni Mossi.

Château de Prye 58160 La Fermeté Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté http://www.chateaudeprye.com https://www.facebook.com/chateaudeprye/?fref=ts [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/concert-baroque-fete-et-musique-a-la-cour-de-maria-casimire-sobieska-a-rome »}] Ce domaine classé au titre des Monuments historiques a été dessiné à la fin du XIXe siècle par Édouard André, et compte des écuries dont les boxes sont lambrissés de marbre. Entrée sur la D18.
### Marie Casimire de La Grange d’Arquian, propriétaire de Prye au XVIIème siècle est devenue reine de Pologne par son mariage avec Jean III Sobieski. Veuve, elle a passé quinze ans à Rome avant de à…

©giardinodidelizie

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