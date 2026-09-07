Concert Baroque « Fête et Musique à la cour de Marie Casimire Sobieska à Rome », Château de Prye, Imphy

Informations pratiques

Concert Baroque « Fête et Musique à la cour de Marie Casimire Sobieska à Rome » Samedi 19 septembre, 19h00 Château de Prye Nièvre

(tarifs non-adhérents AACEPP et adhérents AACEPP) :

Concert (non-adhérent) 25€ (adhérent) 20€

Concert avec apéritif (non-adh.) 30€ (adhérent) 20€ (apéritif offert)

Concert, apéritif et dîner (non-adh.) 60€ (adhérent) 50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Marie Casimire de La Grange d’Arquian, propriétaire de Prye au XVIIème siècle est devenue reine de Pologne par son mariage avec Jean III Sobieski. Veuve, elle a passé quinze ans à Rome avant de revenir en France pour séjourner au château de Blois jusqu’à sa mort en 1716. L’Ensemble di Giardino composée de musiciennes essentiellement polonaises résidant à Rome sont à l’origine du festival international ‘Sobieska’ et présentent des œuvres de Dominico Scarlati et Giovanni Mossi.

Château de Prye 58160 La Fermeté Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté http://www.chateaudeprye.com https://www.facebook.com/chateaudeprye/?fref=ts [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/concert-baroque-fete-et-musique-a-la-cour-de-maria-casimire-sobieska-a-rome »}] Ce domaine classé au titre des Monuments historiques a été dessiné à la fin du XIXe siècle par Édouard André, et compte des écuries dont les boxes sont lambrissés de marbre. Entrée sur la D18.

### Marie Casimire de La Grange d’Arquian, propriétaire de Prye au XVIIème siècle est devenue reine de Pologne par son mariage avec Jean III Sobieski. Veuve, elle a passé quinze ans à Rome avant de à…

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