Photographies de Sylvie Augendre, Château de Prye, Imphy

Informations pratiques

Photographies de Sylvie Augendre 19 et 20 septembre Château de Prye Nièvre

3€50/personne, gratuit pour les adhérents de l’AACEPP et les -18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cela fait quelques années que Sylvie, camouflée, arpente le parc du Château de Prye (à 15km de Nevers) ! Grande voyageuse, amoureuse du patrimoine et des paysages nivernais, Sylvie photographie et a déjà recensé plus de 130 espèces d’animaux (des insectes aux mammifères) qui vivent dans le parc. Elle sera heureuse de vous expliquer les techniques d’observation et de vous présenter les accessoires utilisés !

Château de Prye 58160 La Fermeté Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté http://www.chateaudeprye.com https://www.facebook.com/chateaudeprye/?fref=ts Ce domaine classé au titre des Monuments historiques a été dessiné à la fin du XIXe siècle par Édouard André, et compte des écuries dont les boxes sont lambrissés de marbre. Entrée sur la D18.

Cela fait quelques années que Sylvie, camouflée, arpente le parc du Château de Prye (à 15km de Nevers)! Grande voyageuse, amoureuse du patrimoine et des paysages nivernais, Sylvie photographie et a !…

©chateaudeprye