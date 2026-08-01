Informations pratiques

Bucey-en-Othe

Foires aux livres

4 rue du Stade Bucey-en-Othe Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22

Organisée par l’ASPBO, cette manifestation proposera des milliers d’ouvrages anciens et récents à petits prix dans des domaines variés romans, histoire, arts, sciences, tourisme, médecine, littérature et bien plus encore. .

4 rue du Stade Bucey-en-Othe 10190 Aube Grand Est +33 6 07 36 19 42 atelamaube@gmail.com

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English :

L’événement Foires aux livres Bucey-en-Othe a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne