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AGENDA · Bucey-en-Othe

Foires aux livres Bucey-en-Othe

samedi 15 août 2026 · Bucey-en-Othe

Foires aux livres Bucey-en-Othe

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
4 rue du Stade
Ville
10190 Bucey-en-Othe
Département
Aube
Tarif

Bucey-en-Othe

Foires aux livres

4 rue du Stade Bucey-en-Othe Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22

Organisée par l’ASPBO, cette manifestation proposera des milliers d’ouvrages anciens et récents à petits prix dans des domaines variés romans, histoire, arts, sciences, tourisme, médecine, littérature et bien plus encore.   .

4 rue du Stade Bucey-en-Othe 10190 Aube Grand Est +33 6 07 36 19 42  atelamaube@gmail.com

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English :

L’événement Foires aux livres Bucey-en-Othe a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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