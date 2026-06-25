Folies Fermières #1 L’Etable Vesc
Folies Fermières #1 L’Etable Vesc samedi 11 juillet 2026.
Vesc
Folies Fermières #1
L’Etable 1732 route de Bourdeaux Vesc Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
A partir de 16h, visite de la ferme & vente de produits locaux.
A partir de 18h, dj set, cocktails & snack fermier.
Réservation conseillée par sms au 06 86 31 33 02
.
L’Etable 1732 route de Bourdeaux Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 31 33 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Starting at 4 p.m., farm tour & sale of local products.
Starting at 6 p.m., DJ set, cocktails, and farm-style snacks.
Reservations recommended via text message at 06 86 31 33 02
L’événement Folies Fermières #1 Vesc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Vesc (Drôme)
- Fête de la moisson Vesc 18 juillet 2026