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Folies Fermières #1 L’Etable Vesc

Folies Fermières #1 L’Etable Vesc samedi 11 juillet 2026.

Lieu
L'Etable
Adresse
1732 route de Bourdeaux
Ville
26220 Vesc
Département
Drôme
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Vesc

Folies Fermières #1

L’Etable 1732 route de Bourdeaux Vesc Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

A partir de 16h, visite de la ferme & vente de produits locaux.
A partir de 18h, dj set, cocktails & snack fermier.
Réservation conseillée par sms au 06 86 31 33 02
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L’Etable 1732 route de Bourdeaux Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 31 33 02 

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English :

Starting at 4 p.m., farm tour & sale of local products.
Starting at 6 p.m., DJ set, cocktails, and farm-style snacks.
Reservations recommended via text message at 06 86 31 33 02

L’événement Folies Fermières #1 Vesc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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