Folies Fermières #1 L’Etable Vesc

Vesc

Folies Fermières #1

L’Etable 1732 route de Bourdeaux Vesc Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

A partir de 16h, visite de la ferme & vente de produits locaux.

A partir de 18h, dj set, cocktails & snack fermier.

Réservation conseillée par sms au 06 86 31 33 02

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L’Etable 1732 route de Bourdeaux Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 31 33 02

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English :

Starting at 4 p.m., farm tour & sale of local products.

Starting at 6 p.m., DJ set, cocktails, and farm-style snacks.

Reservations recommended via text message at 06 86 31 33 02

L’événement Folies Fermières #1 Vesc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux