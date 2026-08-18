Folie’s Espace Julien Marseille 6e Arrondissement
jeudi 26 novembre 2026 · Espace Julien · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Folie’s
Jeudi 26 novembre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 23.5 – 23.5 – 23.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-26
Date(s) :
2026-11-26
Concert de rap et hip hop pop
Folie’s est un artiste parisien à l’univers sensuel et éclectique, où se croisent rap, soul et disco. Révélé en 2024 avec son premier EP *Folie’s je t’aime* et les titres BAD! et Instinct Animal , il séduit par une proposition musicale audacieuse, à la fois moderne et profondément influencée par les classiques du groove. Sélectionné dans le programme RADAR de Spotify et remarqué jusqu’à New York avec une performance sur On The Radar, il impose une esthétique forte et une direction artistique maîtrisée de bout en bout. Producteur, auteur et entrepreneur, il façonne chaque aspect de son projet avec exigence et créativité. Une pop star en construction, déjà incontournable. .
Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rap and hip hop concert
L’événement Folie’s Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Les Nocturiales du C2 X Les Folies Mondaines C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement 10 septembre 2026
- Open Mic Night Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement 10 septembre 2026
- Ariane Brodier Bonne Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement 11 septembre 2026
- Ductape + Guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement 11 septembre 2026
- Tania Dutel Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement 11 septembre 2026