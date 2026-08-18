Folie’s Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Folie’s

Jeudi 26 novembre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 23.5 – 23.5 – 23.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Concert de rap et hip hop pop

Folie’s est un artiste parisien à l’univers sensuel et éclectique, où se croisent rap, soul et disco. Révélé en 2024 avec son premier EP *Folie’s je t’aime* et les titres BAD! et Instinct Animal , il séduit par une proposition musicale audacieuse, à la fois moderne et profondément influencée par les classiques du groove. Sélectionné dans le programme RADAR de Spotify et remarqué jusqu’à New York avec une performance sur On The Radar, il impose une esthétique forte et une direction artistique maîtrisée de bout en bout. Producteur, auteur et entrepreneur, il façonne chaque aspect de son projet avec exigence et créativité. Une pop star en construction, déjà incontournable. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Rap and hip hop concert

L’événement Folie’s Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille