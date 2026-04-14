Folk Songs avec l’Orchestre National d’Île-de-France, L’onde, Vélizy-Villacoublay

Folk Songs avec l’Orchestre National d’Île-de-France Vendredi 29 mai, 20h30 L’onde Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00

L’Orchestre National d’Île-de-France présente Folk Songs à L’onde de Vélizy-Villacoublay le vendredi 29 mai 2026 à 20h30. Ce concert explore la démarche commune de Bartók et Berio, séparées par plus d’un siècle, qui ont puisé, revisité et se sont appropriés des musiques traditionnelles. Une soirée musicale qui révèle les liens fascinants entre patrimoine populaire et création savante dans les Yvelines.

L’onde 8 bis, avenue Louis Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay Vélizy-Villacoublay 78140 Yvelines Île-de-France

Folk Songs avec l’Orchestre National d’Île-de-France