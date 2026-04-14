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Folk Songs avec l’Orchestre National d’Île-de-France, L’onde, Vélizy-Villacoublay

Folk Songs avec l’Orchestre National d’Île-de-France, L’onde, Vélizy-Villacoublay

Folk Songs avec l’Orchestre National d’Île-de-France, L’onde, Vélizy-Villacoublay vendredi 29 mai 2026.

Lieu : L'onde

Adresse : 8 bis, avenue Louis Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay

Ville : 78140 Vélizy-Villacoublay

Département : Yvelines

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif : 33

Folk Songs avec l’Orchestre National d’Île-de-France Vendredi 29 mai, 20h30 L’onde Yvelines

33

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00

L’Orchestre National d’Île-de-France présente Folk Songs à L’onde de Vélizy-Villacoublay le vendredi 29 mai 2026 à 20h30. Ce concert explore la démarche commune de Bartók et Berio, séparées par plus d’un siècle, qui ont puisé, revisité et se sont appropriés des musiques traditionnelles. Une soirée musicale qui révèle les liens fascinants entre patrimoine populaire et création savante dans les Yvelines.

L’onde 8 bis, avenue Louis Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay Vélizy-Villacoublay 78140 Yvelines Île-de-France
Folk Songs avec l’Orchestre National d’Île-de-France

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