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Mai à Vélo 2026, VELIZ016 – Le Vel’védère, Vélizy-Villacoublay

Mai à Vélo 2026, VELIZ016 – Le Vel’védère, Vélizy-Villacoublay

Mai à Vélo 2026, VELIZ016 – Le Vel’védère, Vélizy-Villacoublay vendredi 1 mai 2026.

Lieu : VELIZ016 - Le Vel'védère

Adresse : 33 Avenue de l'Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay, France

Ville : 78140 Vélizy-Villacoublay

Département : Yvelines

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai VELIZ016 – Le Vel’védère Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

VELIZ016 – Le Vel’védère 33 Avenue de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay, France Vélizy-Villacoublay 78140 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202575

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