Folklore landais Départ du Forum Seignosse

Informations pratiques

Seignosse

Folklore landais

Départ du Forum Départ Forum du Penon Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Retrouvez le groupe folklorique « Lous Crabots », en déambulation au Penon, entre le Forum, le parc aquatique et la place Castille à Seignosse Océan.

De 21h à 22h.

Animation musicale traditionnelle, danse et déambulation sur échasses.

Retrouvez le groupe folklorique « Lous Crabots », en déambulation au Penon, entre le Forum, le parc aquatique et la place Castille à Seignosse Océan.

De 21h à 22h.

Animation musicale traditionnelle, danse et déambulation sur échasses.

Gratuit, tout public. .

Départ du Forum Départ Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

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English : Folklore landais

Join the folk group « Lous Crabots » as they wander around Penon, between the Forum, the water park and Place Castille in Seignosse Océan.

From 9 pm to 10 pm.

Traditional musical entertainment, dancing and stilt-walking.

L’événement Folklore landais Seignosse a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Seignosse