Folklore landais Départ du Forum Seignosse
vendredi 17 juillet 2026 · Départ du Forum · Seignosse
Informations pratiques
Seignosse
Folklore landais
Départ du Forum Départ Forum du Penon Seignosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Retrouvez le groupe folklorique « Lous Crabots », en déambulation au Penon, entre le Forum, le parc aquatique et la place Castille à Seignosse Océan.
De 21h à 22h.
Animation musicale traditionnelle, danse et déambulation sur échasses.
Retrouvez le groupe folklorique « Lous Crabots », en déambulation au Penon, entre le Forum, le parc aquatique et la place Castille à Seignosse Océan.
De 21h à 22h.
Animation musicale traditionnelle, danse et déambulation sur échasses.
Gratuit, tout public. .
Départ du Forum Départ Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15
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English : Folklore landais
Join the folk group « Lous Crabots » as they wander around Penon, between the Forum, the water park and Place Castille in Seignosse Océan.
From 9 pm to 10 pm.
Traditional musical entertainment, dancing and stilt-walking.
L’événement Folklore landais Seignosse a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Seignosse
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