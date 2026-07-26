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AGENDA · Amilly

Fondants parfumés Amilly

jeudi 20 août 2026 · Amilly

Fondants parfumés Amilly

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Amilly

Fondants parfumés

Amilly Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Fondants parfumés
Eve Crée vous propose, lors d’un atelier créatif, de composer vos propres senteurs pour parfumer votre intérieur et de repartir avec 15 fondants parfumés personnalisés, réalisés par vos soins, naturels et uniques ! 30  .

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Flavored Fondants

L’événement Fondants parfumés Amilly a été mis à jour le 2026-07-26 par OT MONTARGIS

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