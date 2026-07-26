AGENDA · Amilly
Fondants parfumés Amilly
jeudi 20 août 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Fondants parfumés
Amilly Loiret
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 16:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Fondants parfumés
Eve Crée vous propose, lors d’un atelier créatif, de composer vos propres senteurs pour parfumer votre intérieur et de repartir avec 15 fondants parfumés personnalisés, réalisés par vos soins, naturels et uniques ! 30 .
Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Flavored Fondants
L’événement Fondants parfumés Amilly a été mis à jour le 2026-07-26 par OT MONTARGIS
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