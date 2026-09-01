Fondation Camargo Journées Européennes du Patrimoine 2026 Fondation Camargo Cassis

Informations pratiques

Cassis

Fondation Camargo Journées Européennes du Patrimoine 2026

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 11h, de 11h à 12h et de 14h30 à 15h30. Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir l’histoire de Jerome Hill, le magnifique site de Camargo et son rapport au patrimoine maritime méditerranéen lors des Journées européennes du patrimoine.

Venez découvrir l’histoire de Jerome Hill, le magnifique site de Camargo lors des Journées européennes du patrimoine 2026.



Visites guidées (1h) 10h, 11h et 14H30.

Gratuit, uniquement sur réservation via ce lien https://www.eventbrite.com/e/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-european-heritage-days-tickets-1997961600932?aff=oddtdtcreator



À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le samedi 19 septembre, la Fondation Camargo vous ouvre grand ses portes et vous invite à découvrir son site emblématique à Cassis. Classée Maison des Illustres, la Fondation est aujourd’hui une résidence internationale dédiée aux artistes, aux chercheurs et aux penseurs, un lieu exceptionnel de création et d’expérimentation.



Au programme des visites guidées pour explorer les espaces de la fondation et flâner dans ses magnifiques jardins qui surplombent la mer. Une occasion unique de plonger dans les patrimoines culturels et naturels de Camargo et de découvrir l’histoire fascinante de son fondateur, le philanthrope et artiste américain Jerome Hill.



Informations pratiques

– Le parking le plus près est le Parking de le plage du Bestouan.

– Le site est accessible en transports en commun (arrêts Bestouan du bus 373 et Belsunce du bus 78)

– Certains endroits du site peuvent être difficile d’accès

– Les animaux de compagnies ne sont pas acceptés sur le site

– Entrée 15, Av. de l’Amiral Ganteaume, 13260 Cassis

– N’hésitez pas à contacter la Fondations si vous avez des besoins spécifiques communication@camargofoundation.org .

Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 11 57 contact@camargofoundation.org

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English :

Come and discover the history of Jerome Hill, the magnificent Camargo site and its relationship with Mediterranean maritime heritage during the European Heritage Days.

L’événement Fondation Camargo Journées Européennes du Patrimoine 2026 Cassis a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Cassis