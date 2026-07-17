Fonds photographique Eugène Léon : promenade patrimoniale, Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall, Landivisiau

Informations pratiques

Fonds photographique Eugène Léon : promenade patrimoniale Dimanche 20 septembre, 11h00 Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Après avoir découvert l’histoire de l’exceptionnel fonds photographique laissé par Eugène Léon dans les années 1920 et 1930, nous vous invitons à déambuler entre les différents lieux d’exposition des photographies en grand format.

Cette balade, menée par M. Maubian, enseignant, nous mènera de la Bibliothèque Xavier-Grall au Square Loussot, en passant par le parc de Kréac’h Kélenn et la Vallée du Lapic.

Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall 25 rue du Manoir 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne 0298686763 https://www.le-vallon.fr/ https://www.facebook.com/culture.landivisiau.9 Centre-ville.

Parking à proximité.

Nous vous invitons à déambuler entre les différents lieux d’exposition des photographies en grand format

© E. Léon