Fonds photographique Eugène Léon : promenade patrimoniale, Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall, Landivisiau
dimanche 20 septembre 2026 · Pôle culturel - Bibliothèque Xavier-Grall · Landivisiau
Informations pratiques
Fonds photographique Eugène Léon : promenade patrimoniale Dimanche 20 septembre, 11h00 Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Après avoir découvert l’histoire de l’exceptionnel fonds photographique laissé par Eugène Léon dans les années 1920 et 1930, nous vous invitons à déambuler entre les différents lieux d’exposition des photographies en grand format.
Cette balade, menée par M. Maubian, enseignant, nous mènera de la Bibliothèque Xavier-Grall au Square Loussot, en passant par le parc de Kréac’h Kélenn et la Vallée du Lapic.
Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall 25 rue du Manoir 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne 0298686763 https://www.le-vallon.fr/ https://www.facebook.com/culture.landivisiau.9 Centre-ville.
Parking à proximité.
Nous vous invitons à déambuler entre les différents lieux d’exposition des photographies en grand format
© E. Léon
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