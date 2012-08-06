Fondue du Hand La Chaumusse
samedi 13 février 2027 · La Chaumusse
Informations pratiques
La Chaumusse
Fondue du Hand
salle des fêtes La Chaumusse Jura
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 19:30:00
fin : 2027-02-13
Date(s) :
2027-02-13
Fondue du hand organisée par l’US Chaux des Prés samedi 13 février 2027 dès 19h30 à la salle des Fêtes de La Chaumusse.
Au menu
Menu à 25€ Apéritif Fondue à volonté Charcuteries Salade -Tarte Café
Menu à 20€ ( Pour ceux n’aimant pas la Fondue ) Apéritif Lasagne Maison Salade Tarte Café
Menu enfant à 12€ Boisson Lasagne ou Fondue Tarte
Pour réserver,il vous suffit de me contacter
Par sms au 06.08.12.52.06
Par Mail à uschauxhandball@gmail.com
avec les noms de toutes les personnes présentent à votre table ainsi que leurs choix de menus.
Paiement à la réservation par virement sur le compte bancaire. .
salle des fêtes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 12 52 06 uschauxhandball@gmail.com
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English : Fondue du Hand
L’événement Fondue du Hand La Chaumusse a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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