Informations pratiques

La Chaumusse

Fondue du Hand

salle des fêtes La Chaumusse Jura

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 19:30:00

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2027-02-13

Fondue du hand organisée par l’US Chaux des Prés samedi 13 février 2027 dès 19h30 à la salle des Fêtes de La Chaumusse.

Au menu

Menu à 25€ Apéritif Fondue à volonté Charcuteries Salade -Tarte Café

Menu à 20€ ( Pour ceux n’aimant pas la Fondue ) Apéritif Lasagne Maison Salade Tarte Café

Menu enfant à 12€ Boisson Lasagne ou Fondue Tarte

Pour réserver,il vous suffit de me contacter

Par sms au 06.08.12.52.06

Par Mail à uschauxhandball@gmail.com

avec les noms de toutes les personnes présentent à votre table ainsi que leurs choix de menus.

Paiement à la réservation par virement sur le compte bancaire. .

salle des fêtes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 12 52 06 uschauxhandball@gmail.com

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English : Fondue du Hand

L’événement Fondue du Hand La Chaumusse a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX