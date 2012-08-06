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AGENDA · La Chaumusse

Fondue du Hand La Chaumusse

samedi 13 février 2027 · La Chaumusse

Fondue du Hand La Chaumusse

Informations pratiques

Début
samedi 13 février 2027
Fin
samedi 13 février 2027
Heure de début
19:30:00
Adresse
salle des fêtes
Ville
39150 La Chaumusse
Département
Jura
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

La Chaumusse

Fondue du Hand

salle des fêtes La Chaumusse Jura

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 19:30:00
fin : 2027-02-13

Date(s) :
2027-02-13

Fondue du hand organisée par l’US Chaux des Prés samedi 13 février 2027 dès 19h30 à la salle des Fêtes de La Chaumusse.
Au menu
Menu à 25€ Apéritif Fondue à volonté Charcuteries Salade -Tarte Café
Menu à 20€ ( Pour ceux n’aimant pas la Fondue ) Apéritif Lasagne Maison Salade Tarte Café
Menu enfant à 12€ Boisson Lasagne ou Fondue Tarte
Pour réserver,il vous suffit de me contacter
Par sms au 06.08.12.52.06
Par Mail à uschauxhandball@gmail.com
avec les noms de toutes les personnes présentent à votre table ainsi que leurs choix de menus.
Paiement à la réservation par virement sur le compte bancaire.   .

salle des fêtes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 12 52 06  uschauxhandball@gmail.com

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English : Fondue du Hand

L’événement Fondue du Hand La Chaumusse a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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