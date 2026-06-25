Fongrave au féminin Église Saint-Léger Fongrave

Informations pratiques

Fongrave

Fongrave au féminin

Église Saint-Léger 313 Rue de l’Église Fongrave Lot-et-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 11:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Pendant des siècles, à Fongrave, des religieuses fontevristes ont façonné le bourg. Découvrez l’église Saint-Léger et son magnifique retable baroque, et laissez-vous conter l’histoire du prieuré, mais aussi l’artisanat local, comme les pruneaux ou le tabac, dans lequel les femmes étaient impliquées. .

Église Saint-Léger 313 Rue de l’Église Fongrave 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : Fongrave au féminin

L’événement Fongrave au féminin Fongrave a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne