Fongrave au féminin Église Saint-Léger Fongrave
mardi 21 juillet 2026 · Église Saint-Léger · Fongrave
Informations pratiques
Fongrave
Fongrave au féminin
Église Saint-Léger 313 Rue de l’Église Fongrave Lot-et-Garonne
Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 11:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Pendant des siècles, à Fongrave, des religieuses fontevristes ont façonné le bourg. Découvrez l’église Saint-Léger et son magnifique retable baroque, et laissez-vous conter l’histoire du prieuré, mais aussi l’artisanat local, comme les pruneaux ou le tabac, dans lequel les femmes étaient impliquées. .
Église Saint-Léger 313 Rue de l’Église Fongrave 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fongrave au féminin
L’événement Fongrave au féminin Fongrave a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne
À voir aussi à Fongrave (Lot-et-Garonne)
- Fongrave au féminin Église Saint-Léger Fongrave 11 août 2026