Fonky Festival de Mars 3e édition Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Fonky Festival de Mars 3e édition

Du vendredi 24 au samedi 25 avril 2026. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 28.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24

3e édition du seul et unique festival 100% rap marseillais.

Cette année c’est Soprano qui sera la parrain de cette édition, avec toujours K-Méléon aux manettes pour animer.







Au programme des artistes marseillais de toutes les générations viendront porter haut les couleurs de la cité phocéenne Missan, La Garde (Shurik’N & Faf Larage), Carpe Diem, Dilome, Sako, L’AmirAl, Berreta, Maze, Derk16, Sirine LV, Zbig, Zicler, Toadzzy, Misa, Fokca, Benefils, DjRebel, Idazerrr, Creestal, Kayla.







Cette troisième édition promet d’être inoubliable. Outre un plateau de rappeurs jamais réunis jusque-là, le Fonky Festival de Mars mettra plusieurs disciplines du hip-hop marseillais à l’honneur le graff, avec une session live graffiti ; la danse, avec un contest de break dance ; mais aussi un contest qui consacrera le meilleur beatmaker.







Il y aura également des surprises, et de nombreux partenaires se joindront à nous pour célébrer le hip-hop marseillais comme il se doit ! .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

3rd edition of Marseille’s one and only 100% rap festival.

L’événement Fonky Festival de Mars 3e édition Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille