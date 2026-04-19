La Society 2026 Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

La Society 2026

Samedi 25 avril 2026.

Jeudi 7 mai 2026.

Vendredi 19 juin 2026.

Samedi 19 septembre 2026. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-07 2026-06-19 2026-09-19

Une programmation hip-hop à la Friche la Belle de Mai, d’avril à septembre 2026, pensée par l’AMI (Association Aide aux Musiques Innovatrices)

Le festival Hip-Hop Society fait sa petite révolution et devient La Society avec l’ambition de s’inscrire dans la permanence artistique. Ce ne sera donc, à l’avenir, plus un festival mais des propositions de programmation plusieurs fois par an à la Friche la Belle de Mai. L’esprit de cette nouvelle formule reste fidèle à l’hybridité artistique inhérente au mouvement hip-hop. La Society entend ainsi offrir un espace privilégié pour explorer et promouvoir des créations innovantes, locales comme internationales. Elle viendra également construire des partenariats forts avec les jeunes organisations de l’Incubateur et acteurs émergents du territoire. A chaque session, les publics seront invités à découvrir des performances qui repoussent les frontières artistiques en favorisant des rencontres inattendues et des collaborations originales. La Society met en avant l’énergie créative et la diversité d’un mouvement en constante évolution mais toujours inscrit dans un activisme émancipateur.

La Society poursuit donc cet élan en s’engageant à nourrir la curiosité artistique et à offrir une vitrine pour les innovations artistiques et culturelles, tout en honorant l’essence du hip-hop.

Elodie Le Breut Directrice de l’AMI



4 dates en 2026 25 avril 7 mai 19 juin 19 septembre .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 50 contact@amicentre.biz

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English :

A hip-hop program at Friche la Belle de Mai, from April to September 2026, designed by AMI (Association Aide aux Musiques Innovatrices)

L’événement La Society 2026 Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille