Narbonne

FONTFROIDE EN LUMIÈRES

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Vivez un rendez-vous exceptionnel cet été à Fontfroide !

Un rendez-vous estival inédit, où création artistique, musique, gastronomie et patrimoine s’entrelaceront pour composer une expérience totale, portée par un son et lumière spectaculaire.

Du 17 juillet au 21 août, laissez-vous emporter par la magie d’un nouveau festival Fontfroide en Lumières, une invitation à partager des soirées inoubliables dans le cadre exceptionnel de l’abbaye.

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RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie

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English :

Experience an exceptional event this summer at Fontfroide!

A unique summer event, where artistic creation, music, gastronomy and heritage intertwine to create a total experience, enhanced by spectacular sound and light.

From July 17 to August 21, let yourself be carried away by the magic of a new festival: Fontfroide en Lumières, an invitation to share unforgettable evenings in the exceptional setting of the abbey.

L’événement FONTFROIDE EN LUMIÈRES Narbonne a été mis à jour le 2026-06-08 par