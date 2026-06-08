FONTFROIDE EN LUMIÈRES Narbonne
FONTFROIDE EN LUMIÈRES Narbonne mardi 4 août 2026.
Narbonne
FONTFROIDE EN LUMIÈRES
RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne Aude
Tarif : 42 – 42 – EUR
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-08 23:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Vivez un rendez-vous exceptionnel cet été à Fontfroide !
Un rendez-vous estival inédit, où création artistique, musique, gastronomie et patrimoine s’entrelaceront pour composer une expérience totale, portée par un son et lumière spectaculaire.
Du 17 juillet au 21 août, laissez-vous emporter par la magie d’un nouveau festival Fontfroide en Lumières, une invitation à partager des soirées inoubliables dans le cadre exceptionnel de l’abbaye.
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RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie
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English :
Experience an exceptional event this summer at Fontfroide!
A unique summer event, where artistic creation, music, gastronomy and heritage intertwine to create a total experience, enhanced by spectacular sound and light.
From July 17 to August 21, let yourself be carried away by the magic of a new festival: Fontfroide en Lumières, an invitation to share unforgettable evenings in the exceptional setting of the abbey.
L’événement FONTFROIDE EN LUMIÈRES Narbonne a été mis à jour le 2026-06-08 par
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