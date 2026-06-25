MATHIEU SEMPÉRÉ ET PHILIPPE BONNAFOUS Narbonne
MATHIEU SEMPÉRÉ ET PHILIPPE BONNAFOUS Narbonne samedi 25 juillet 2026.
Narbonne
MATHIEU SEMPÉRÉ ET PHILIPPE BONNAFOUS
RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne Aude
Tarif : 26 – 26 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le ténor Mathieu Sempéré, membre emblématique des Stentors, s’associe au pianiste Philippe Bonnafous pour une soirée placée sous le signe de l’émotion et de l’élégance. Un programme mêlant grands classiques, musiques de films et incontournables de la chanson française.
Prolongez votre soirée par un spectacle grandiose Son & Lumière et la visite de l’abbaye Inclus dans votre billet d’entrée.
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RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie
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English :
Tenor Mathieu Sempér, an iconic member of Les Stentors, joins forces with pianist Philippe Bonnafous for an eveningfilled with emotion and elegance. The program blends great classics, film scores, and French chanson favorites.
Extend your evening with a spectacular “Son & Lumi%E8re” show and a tour of the abbey—all included in your admission ticket.
L’événement MATHIEU SEMPÉRÉ ET PHILIPPE BONNAFOUS Narbonne a été mis à jour le 2026-06-25 par
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