Informations pratiques

Narbonne

FESTIVAL MUSIQUES AU PRÉSENT MOMI MAIGA

16 Place de l’Hôtel de Ville Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

MAP, le festival des Musiques au Présent est devenu en quelques années, dans la région Occitanie, le lieu des nouvelles tendances musicales européennes. Il attire chaque année un très large public de plus en plus intéressé par le choix des programmations.

Momi Maiga (chant principal/ Kora), Carlos Montfort (violon, choeurs), Marçal Ayats (violoncelle, choeurs), Aleix Tobias (batterie, choeurs).

Réservation obligatoire. Ouverture des portes à 21h. Placement libre.

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16 Place de l’Hôtel de Ville Narbonne 11100 Aude Occitanie

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English :

MAP, the “Musiques au Présent” festival, has become, in just a few years, the hub for new European musical trends in the Occitanie region. Every year, it attracts a very diverse audience that is increasingly interested in the festival’s programming.

Momi Maiga (lead vocals/kora), Carlos Montfort (violin, backing vocals), Mar%E7al Ayats (cello, backing vocals), Aleix Tobias (drums, backing vocals).

Reservations required. Doors open at 9 p.m. Unreserved seating.

L’événement FESTIVAL MUSIQUES AU PRÉSENT MOMI MAIGA Narbonne a été mis à jour le 2026-07-03 par