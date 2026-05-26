ELIZIK YVAN CASSAR & ANNE SILA Chemin de la Falaise Narbonne

Narbonne

ELIZIK YVAN CASSAR & ANNE SILA

Chemin de la Falaise 35 Les Mas de la Clape (Np) Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le Théâtre de la Nature accueillera en formule piano-voix Yvan Cassar, fidèle au festival, et Anne Sila pour une soirée d’exception. Chef d’orchestre et arrangeur de renom ayant collaboré avec les plus grands artistes français, Yvan Cassar accompagnera la voix singulière et sensible d’Anne Sila, lauréate

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Chemin de la Falaise 35 Les Mas de la Clape (Np) Narbonne 11100 Aude Occitanie

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English :

Théâtre de la Nature welcomes festival regular Yvan Cassar and Anne Sila for an exceptional evening of piano-voice. Renowned conductor and arranger, who has collaborated with some of France?s greatest artists, Yvan Cassar will accompany the singular, sensitive voice of Anne Sila, winner of the prestigious

L’événement ELIZIK YVAN CASSAR & ANNE SILA Narbonne a été mis à jour le 2026-05-26 par