Narbonne

ELIZIK JÉRÉMY FREROT

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Jérémy Frerot montera à son tour sur les planches de l’esplanade Didier-Mouly pour séduire le public avec ses mélodies pop sensibles et fédératrices. Révélé au sein du duo Frero Delavega, il s’est imposé en solo avec plusieurs albums certifiés disques d’or, tout en portant un univers sincère et engagé, notamment en faveur de la protection des océans.

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Narbonne 11100 Aude Occitanie

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English :

Jérémy Frerot will in turn take to the stage on the esplanade Didier-Mouly to seduce audiences with his sensitive, unifying pop melodies. Having made his name as a member of the Frero Delavega duo, he has gone on to establish himself as a solo artist, with several gold-certified albums to his credit, and a sincere and committed approach to his work, notably in support of ocean protection.

L’événement ELIZIK JÉRÉMY FREROT Narbonne a été mis à jour le 2026-05-26 par