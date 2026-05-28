ELIZIK SINCLAIR Narbonne
ELIZIK SINCLAIR Narbonne mardi 7 juillet 2026.
Narbonne
ELIZIK SINCLAIR
Narbonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Sinclair fera vibrer l’esplanade Didier-Mouly avec son univers mêlant funk, soul et pop. Entouré de musiciens d’exception, il signe son retour avec une tournée lumineuse et intense, où se mêlent ses titres incontournables et de nouvelles compositions dans un show à la fois groovy et résolument moderne.
.
Narbonne 11100 Aude Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sinclair will be thrilling the esplanade Didier-Mouly with his world of funk, soul and pop. Surrounded by exceptional musicians, he marks his return with a luminous and intense tour, mixing his must-have songs with new compositions in a show that is both groovy and resolutely modern.
L’événement ELIZIK SINCLAIR Narbonne a été mis à jour le 2026-05-26 par
À voir aussi à Narbonne (Aude)
- ORCHESTRE DIVERTIMENTO Narbonne 28 mai 2026
- SALON DU LIVRE DU GRAND NARBONNE Narbonne 30 mai 2026
- SALON DU LIVRE DU GRAND NARBONNE Narbonne 31 mai 2026
- (…) PARENTHÈSE POINTS PARENTHÈSE TITRE EN TOUTES LETTRES Narbonne 31 mai 2026
- (…) PARENTHÈSE POINTS PARENTHÈSE TITRE EN TOUTES LETTRES Narbonne 31 mai 2026