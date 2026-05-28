Narbonne

ELIZIK SINCLAIR

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Sinclair fera vibrer l’esplanade Didier-Mouly avec son univers mêlant funk, soul et pop. Entouré de musiciens d’exception, il signe son retour avec une tournée lumineuse et intense, où se mêlent ses titres incontournables et de nouvelles compositions dans un show à la fois groovy et résolument moderne.

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Narbonne 11100 Aude Occitanie

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English :

Sinclair will be thrilling the esplanade Didier-Mouly with his world of funk, soul and pop. Surrounded by exceptional musicians, he marks his return with a luminous and intense tour, mixing his must-have songs with new compositions in a show that is both groovy and resolutely modern.

L’événement ELIZIK SINCLAIR Narbonne a été mis à jour le 2026-05-26 par