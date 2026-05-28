ELIZIK LES NÉGRESSES VERTES Narbonne
ELIZIK LES NÉGRESSES VERTES Narbonne mercredi 8 juillet 2026.
Narbonne
ELIZIK LES NÉGRESSES VERTES
Narbonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Le groupe culte Les Négresses Vertes apportera son énergie festive aux sonorités rock et musiques du monde sur l’esplanade Didier-Mouly.
Figure emblématique de la scène française depuis les années 1980, le groupe continue de séduire par son univers métissé et son rayonnement international.
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Narbonne 11100 Aude Occitanie
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English :
The cult group Les Négresses Vertes will be bringing their festive energy, rock sounds and world music to the esplanade Didier-Mouly.
An emblematic figure on the French music scene since the 1980s, the group continues to seduce audiences with its mixed universe and international influence.
L’événement ELIZIK LES NÉGRESSES VERTES Narbonne a été mis à jour le 2026-05-26 par
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