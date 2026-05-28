Narbonne

ELIZIK LES NÉGRESSES VERTES

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le groupe culte Les Négresses Vertes apportera son énergie festive aux sonorités rock et musiques du monde sur l’esplanade Didier-Mouly.

Figure emblématique de la scène française depuis les années 1980, le groupe continue de séduire par son univers métissé et son rayonnement international.

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Narbonne 11100 Aude Occitanie

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English :

The cult group Les Négresses Vertes will be bringing their festive energy, rock sounds and world music to the esplanade Didier-Mouly.

An emblematic figure on the French music scene since the 1980s, the group continues to seduce audiences with its mixed universe and international influence.

L’événement ELIZIK LES NÉGRESSES VERTES Narbonne a été mis à jour le 2026-05-26 par